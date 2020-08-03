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03 серпня 2020, понеділок, 17:16 15
Суспільство 2020-08-03T18:00:11+03:00
Українські Новини
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві

Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві

Валерия Драгомирова
Тероризм, Терорист у Києві, Заручниця в банку

Начальниця відділення "Універсал Банку" Наталя Чучупак, яку утримували в заручниках, заявила, що нападник у центрі Києва не вимагав 40 тис. гривень, а лише викликати поліцію та журналістів.

Про це вона заявила в коментарі ЗМІ.

"Сказав, що потрібно викликати поліцію, тому що у нього бомба. Він сказав, що у нього все в сумці. Я взагалі подумала, що це жарт", - сказала заручниця.

За її словами, нападник вимагав викликати поліцію і журналістів.На питання, чи вимагав нападник 40 тис. гривень відповіла: "Ні. Гроші йому не потрібні".

На думку Чучупак, нападник попросив прийти ЗМІ, щоб сказати все, що сказав.

За її словами, спочатку він поводився агресивно, але потім поведінка змінилася. "Говорили про погоду, про зірки, про природу і тварин", - розповіла заручниця.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ відкрила справу за статтею "теракт" через загрозу вибуху в БЦ "Леонардо" в Києві.

Крім того, у "київського терориста" Карімова в дитинстві діагностована олігофренія.

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