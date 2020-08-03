Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві

Начальниця відділення "Універсал Банку" Наталя Чучупак, яку утримували в заручниках, заявила, що нападник у центрі Києва не вимагав 40 тис. гривень, а лише викликати поліцію та журналістів.

Про це вона заявила в коментарі ЗМІ.

"Сказав, що потрібно викликати поліцію, тому що у нього бомба. Він сказав, що у нього все в сумці. Я взагалі подумала, що це жарт", - сказала заручниця.

За її словами, нападник вимагав викликати поліцію і журналістів.На питання, чи вимагав нападник 40 тис. гривень відповіла: "Ні. Гроші йому не потрібні".

На думку Чучупак, нападник попросив прийти ЗМІ, щоб сказати все, що сказав.

За її словами, спочатку він поводився агресивно, але потім поведінка змінилася. "Говорили про погоду, про зірки, про природу і тварин", - розповіла заручниця.

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