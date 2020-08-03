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03 августа 2020, понедельник, 17:16 158
Общество 2020-08-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
Разговаривали о погоде и животных. Заложница рассказала о требованиях нападающего на банк в Киеве

Разговаривали о погоде и животных. Заложница рассказала о требованиях нападающего на банк в Киеве

Валерия Драгомирова
Киев, Каримов Сухроб, Нападение на банк

Начальница отделения "Универсал Банка" Наталья Чучупак, которую удерживали в заложниках, заявила, что нападающий в центре Киева не требовал 40 тыс. гривен, а лишь вызвать полицию и журналистов. 

Об этом она заявила в комментарии СМИ. 

"Сказал, что нужно вызвать полицию, потому что у него бомба. Он сказал, что у него все в сумке. Я вообще подумала, что это шутка", - сказала заложница. 

По ее словам, нападающий требовал вызвать полицию и журналистов.

На вопрос, требовал ли нападающий 40 тыс. гривен ответила: "Нет. Деньги ему не нужны".

По мнению Чучупак, нападающий попросил прийти СМИ, чтобы сказать все, что сказал.

По ее словам, сначала он вел себя агрессивно, но потом поведение изменилось.

"Говорили о погоде, о звездах, о природе и животных", - рассказала заложница.



Как сообщали Українські Новини, СБУ открыла дело по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве. 

Кроме того, у "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения. 

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