Разговаривали о погоде и животных. Заложница рассказала о требованиях нападающего на банк в Киеве

Начальница отделения "Универсал Банка" Наталья Чучупак, которую удерживали в заложниках, заявила, что нападающий в центре Киева не требовал 40 тыс. гривен, а лишь вызвать полицию и журналистов.

Об этом она заявила в комментарии СМИ.

"Сказал, что нужно вызвать полицию, потому что у него бомба. Он сказал, что у него все в сумке. Я вообще подумала, что это шутка", - сказала заложница.

По ее словам, нападающий требовал вызвать полицию и журналистов.

На вопрос, требовал ли нападающий 40 тыс. гривен ответила: "Нет. Деньги ему не нужны".

По мнению Чучупак, нападающий попросил прийти СМИ, чтобы сказать все, что сказал.

По ее словам, сначала он вел себя агрессивно, но потом поведение изменилось.

"Говорили о погоде, о звездах, о природе и животных", - рассказала заложница.







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