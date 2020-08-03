Разговаривали о погоде и животных. Заложница рассказала о требованиях нападающего на банк в Киеве

Начальница отделения "Универсал Банка" Наталья Чучупак, которую удерживали в заложниках, заявила, что нападающий в центре Киева не требовал 40 тыс. гривен, а лишь вызвать полицию и журналистов. Об этом она заявила в комментарии СМИ. "Сказал, что нужно вызвать полицию, потому что у него бомба. Он сказал, что у него все в сумке. Я вообще подумала, что это шутка", - сказала заложница. По ее словам, нападающий требовал вызвать полицию и журналистов. На вопрос, требовал ли нападающий 40 тыс. гривен ответила: "Нет. Деньги ему не нужны". По мнению Чучупак, нападающий попросил прийти СМИ, чтобы сказать все, что сказал. По ее словам, сначала он вел себя агрессивно, но потом поведение изменилось. "Говорили о погоде, о звездах, о природе и животных", - рассказала заложница.Как сообщали Українські Новини, СБУ открыла дело по статье "теракт" из-за угрозы взрыва в БЦ "Леонардо" в Киеве. Кроме того, у "киевского террориста" Каримова в детстве диагностирована олигофрения.