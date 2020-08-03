У Львові "замінували" три будівлі суду

Поки в Києві розбиралися з терористом, який прихопив заручників у банку, у Львові в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що нібито заміновані три суди: Галицький і Залізничний районні, а також Львівський окружний адміністративний.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"Сьогодні, 3 серпня в 14.20 в поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який знаходиться на вулиці Чоловського у Львові. З приміщення, в якому знаходяться Галицький і Залізничний районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд, евакуювали близько 200 працівників і відвідувачів ", - йдеться в повідомлені.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи та оперативники. Вони обстежили будівлі, але підозрілих предметів не знайшли.

Поліціянти вживають усіх заходів для встановлення особи зловмисника, який надіслав неправдиве повідомлення.

У Львові шукали вибухівку. Фото: пресслужба поліції Львівської області.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибухового пристрою не знаходили.

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, в той час, як раніше планували ввести покарання до 8 років в'язниці за неправдиве повідомлення про вибух, підпал або пошкодженні будівлі критичної інфраструктури.