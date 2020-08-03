підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 серпня 2020, понеділок, 17:45 18
Події 2020-08-03T19:45:02+03:00
Українські Новини
У Львові "замінували" три будівлі суду

У Львові "замінували" три будівлі суду

Кира Молчанова
вибух, повідомлення про замінування
У Львові шукали вибухівку. Фото: пресслужба поліції Львівської області
У Львові шукали вибухівку. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Поки в Києві розбиралися з терористом, який прихопив заручників у банку, у Львові в поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що нібито заміновані три суди: Галицький і Залізничний районні, а також Львівський окружний адміністративний.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"Сьогодні, 3 серпня в 14.20 в поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який знаходиться на вулиці Чоловського у Львові. З приміщення, в якому знаходяться Галицький і Залізничний районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд, евакуювали близько 200 працівників і відвідувачів ", - йдеться в повідомлені.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи та оперативники. Вони обстежили будівлі, але підозрілих предметів не знайшли.

Поліціянти вживають усіх заходів для встановлення особи зловмисника, який надіслав неправдиве повідомлення.

Во Львове искали взрывчатку. Фото: пресс-служба полиции Львовской областиУ Львові шукали вибухівку. Фото: пресслужба поліції Львівської області.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня в Києві правоохоронці п'ять разів виїжджали за викликами про нібито мінування і п'ять разів вибухового пристрою не знаходили.

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді встановити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, в той час, як раніше планували ввести покарання до 8 років в'язниці за неправдиве повідомлення про вибух, підпал або пошкодженні будівлі критичної інфраструктури.

Більше новин про: вибух повідомлення про замінування

Чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану: з'явилося його фото з заручницею
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку
Новини
У центрі Києва по вул. М. Омеляновича-Павленка частково обмежать рух до 14 серпня 19:35
Луцьк не посилюватиме карантин і просить викреслити його із "червоної зони" 19:30
В Україні показник захворюваності на COVID-19 виріс на 24% за тиждень 19:09
Валіза на Оболоні. Фото: Київ Оперативний
В Києві на Оболоні знайшли підозрілу рожеву валізу. Поліція перекрила вулицю 19:06
НАБУ готує звернення до суду про арешт майна глави Окружного адміністративного суду Києва Вовка 18:43
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Рішення НКРЕКП ставляьт під загрозу вугільну галузь, - ЗМІ 18:33
“Коментарі про те, як варто було б чинити правоохоронцям з терористами - некоректні” - Спартак Суббота 18:29
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат 05:20 Інфографіка
більше новин
Центр Києва перекрили силовики через захоплення банку терористом: де зупинився рух
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok