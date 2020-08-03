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03 серпня 2020, понеділок, 16:30 9
Медицина 2020-08-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
З заступників мера Одеси Труханова захворіли на коронавірус - депутат

З заступників мера Одеси Труханова захворіли на коронавірус - депутат

Елена Новикова
Геннадій Труханов, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Три заступники мера Одеси Геннадія Труханова захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, в той час, як Труханов у червні заробив майже у два рази менше своїх заступників.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"3 з 5 заступників мера Одеси Труханова захворіли COVID-19", - написав він.

Гончаренко не вказав, хто саме з 5 заступників Труханова захворів.

Інформація про стан здоров'я самого Труханова в повідомленні також відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, Геннадій Труханов задекларував 700 тисяч гривень доходу, його мати Марія - 1,082 млн гривень доходів, а також 1,47 млн ​​гривень і 233 тис. доларів готівки за 2019 рік.

Також у липні 2019 року Малинівський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачували у заволодінні 92,7 млн ​​гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".

Раніше повідомлялося про те, що за 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.

 

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