З заступників мера Одеси Труханова захворіли на коронавірус - депутат

Три заступники мера Одеси Геннадія Труханова захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, в той час, як Труханов у червні заробив майже у два рази менше своїх заступників. Про це депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини. "3 з 5 заступників мера Одеси Труханова захворіли COVID-19", - написав він. Гончаренко не вказав, хто саме з 5 заступників Труханова захворів. Інформація про стан здоров'я самого Труханова в повідомленні також відсутня. Як повідомляли Українські Новини, Геннадій Труханов задекларував 700 тисяч гривень доходу, його мати Марія - 1,082 млн гривень доходів, а також 1,47 млн гривень і 233 тис. доларів готівки за 2019 рік. Також у липні 2019 року Малинівський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, якого обвинувачували у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Раніше повідомлялося про те, що за 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.