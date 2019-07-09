Мера Одеси Труханова виправдали

Малинівський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого в заволодінні 92,7 млн ​​гривень коштів місцевого бюджету при купівлі приміщення заводу "Краян".

Про це сказав головуючий суддя Сергій Черевко, передають Українські Новини.

Вирок у справі Труханова з 4 по 9 липня оголошувала колегія суддів у складі суддів Сергія Черевка, Віктора Короя і Дмитра Передерка.

Згідно з вироком, суд визнав недоведеним наявність умислу в обвинувачених на заволодіння коштами місцевого бюджету.

Також суд не побачив у діях Труханова зловживання службовим становищем.

Крім того, суд визнав незаконним вручення детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) фігурантам справи повідомлень про підозру, оскльки при цьому нібито було порушено процедуру.

Суд також визнав неналежними доказами матеріали негласних слідчих дій НАБУ стосовно мера Одеси.

Суд підкреслив, що більшість свідків у процесі не підтвердили вчинення обвинуваченими злочинних дій при купівлі приміщення заводу "Краян".

Більш того, суд не зміг установити наявність збитків у цій справі.

Як наслідок, суд не встановив факту здійснення злочину.

В результаті суд визнав невинним і виправдав Труханова.

Аналогічний вердикт суду винесено стосовно заступника мера Одеси Павла Вугельмана та інших обвинувачених: Олексія Спектора, Василя Шкрябая, Володимира Радіонова, Петра Загодиренка, Ігоря Кравченка і Галини Богданової.

Суд також скасував запобіжні заходи, які діють стосовно підсудних.

Як повідомляли Українськi Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила Малинівський районний суд Одеси засудити Труханова до 12 років позбавлення волі за привласнення 92,7 млн ​​гривень при купівлі приміщення заводу "Краян".

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд засудити до 12 років позбавлення волі мера Одеси Труханова.

САП просить суд визнати 8 обвинувачених, у тому числі Труханова, винними у заволодінні 92,659 млн гривень держкоштів при купівлі будівлі заводу "Краян" за завищеною вартістю.

30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.

За 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.

Також НАПК направив до суду протокол про адміністративне порушення відносно голови Одеської міської ради Геннадія Труханового за декларування недостовірної інформації.