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14 липня 2020, вівторок, 06:30 5 Документ
Політика 2020-07-14T06:45:02+03:00
Українські Новини
Мер Одеси Труханов у червні заробив майже вдвічі менше, ніж два його заступники

Мер Одеси Труханов у червні заробив майже вдвічі менше, ніж два його заступники

Елена Новикова
зарплата чиновників, Геннадій Труханов, Мер Одеси
Геннадій Труханов. Фото: РБК-України
Геннадій Труханов. Фото: РБК-України

В червні зарплата мера Одеси Геннадія Труханова, який задекларував 700 тисяч доходу за минулий рік, станвила 23,3 тисячі гривень, а його заступників від 13,6 тисячі до 46,2 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин виконавчого комітету Одеської міської ради.

Посадовий оклад Труханового становив 13 062 гривень, сума оплати праці за час перебування у відрядженні - 5 280 гривень, надбавка за вислугу років - 4 158 та надбавка за ранг - 800 гривень.

Премію Труханов не отримував.

Зарплата виконуючого обов'язки першого заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Пидгайного за червень становила 46 194 гривень, заступників Павла Вугельмана - 36 643 гривень, Олеся Янчука - 45 708 гривень.

Зарплата заступника Труханового - директора департаменту фінансів Одеської міськради Світлани Бедреги станвила 46 194 гривень, в. о. заступника - директора департаменту міського господарства Дмитра Жемана - 13 640 гривень.

Зарплата мера Одеси Геннадія Труханова та його заступників за червень. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата мера Одеси Геннадія Труханова та його заступників за червень. Відповідь на запит Українських Новин

Червнева зарплата мера Одеси Геннадія Труханова та його заступників. Відповідь на запит Українських НовинЧервнева зарплата мера Одеси Геннадія Труханова та його заступників. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.

Також у липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси виправдав мера Одеси Геннадія Труханова, обвинуваченого у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".

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