Труханов задекларував 700 тисяч доходу і мільйон матері

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого в минулому році прооперували, задекларував 740 тис. гривень доходів, його мати Марія - 1,082 млн гривень доходів, а також 1,47 млн гривень і 233 тис. доларів готівкових коштів за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Серед доходів Труханова заробітна плата за основним місцем роботи (в Одеській міській раді) становила 225 тис. гривень, дохід від надання майна в оренду - 515 тис. гривень.

Доходи його матері складаються з 1,048 млн гривень купонного доходу за цінними паперами, 23,6 тис. гривень пенсії, 9,5 тис. гривень доходу від надання майна в оренду.

Згідно з декларацією, Труханів зберігає 62 тис. гривень та 13,8 тис. доларів готівкою, на його банківських рахунках знаходиться 464 тис. гривень та 2,5 тис. доларів, на банківських рахунках його матері - 14,1 тис. євро, 298 доларів і 4,1 тис. гривень.

Труханов з 2019 року має право на безкоштовне користування автомобілем Range Rover 2012 року випуску.

У власності Труханова є 29% житлового будинку площею 252,4 кв. м в Одесі (ціна не уточнюється) і квартира площею 131,8 кв. м в Одесі, куплена у 2007 за 37,5 тис. гривень.

Мати Марія володіє житловим будинком площею 45,7 кв. м (куплений за 2,12 тис. гривень) та земельною ділянкою площею 2,7 га (куплена за 29,2 тис. гривень) в Вінницькій області, а також земельною ділянкою в Одесі площею 681 кв. м. (куплена у 2005 році, вартість не уточнюється).

Згідно з декларацією, у Труханова є наручні годинники брендів Ulisse Nardin, Patek Philippe, Rolex, Breguet, A. Lange & Sohne, у його матері - 2 персні з дорогоцінного металу з дорогоцінним каменем, 2 пари сережок і підвіска.

Крім того, у січні поточного року Труханов задекларував подарунок не в грошовій формі від дочки Катерини вартістю 600 тис. гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Трухановому.

30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.

За 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.

Також НАЗК направила до суду протокол про адміністративне порушення щодо голови Одеської міської ради Геннадія Труханова за декларування недостовірної інформації.