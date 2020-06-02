підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 червня 2020, вівторок, 20:14 7
Політика 2020-06-02T21:00:01+03:00
Українські Новини
Труханов задекларував 700 тисяч доходу і мільйон матері

Труханов задекларував 700 тисяч доходу і мільйон матері

Ольга Фандорина
Мільйонери, Геннадій Труханов, декларації чиновників
Геннадій Труханов. Фото: РБК-України
Геннадій Труханов. Фото: РБК-України

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого в минулому році прооперували, задекларував 740 тис. гривень доходів, його мати Марія - 1,082 млн гривень доходів, а також 1,47 млн гривень і 233 тис. доларів готівкових коштів за 2019 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Серед доходів Труханова заробітна плата за основним місцем роботи (в Одеській міській раді) становила 225 тис. гривень, дохід від надання майна в оренду - 515 тис. гривень.

Доходи його матері складаються з 1,048 млн гривень купонного доходу за цінними паперами, 23,6 тис. гривень пенсії, 9,5 тис. гривень доходу від надання майна в оренду.

Згідно з декларацією, Труханів зберігає 62 тис. гривень та 13,8 тис. доларів готівкою, на його банківських рахунках знаходиться 464 тис. гривень та 2,5 тис. доларів, на банківських рахунках його матері - 14,1 тис. євро, 298 доларів і 4,1 тис. гривень.

Труханов з 2019 року має право на безкоштовне користування автомобілем Range Rover 2012 року випуску.

У власності Труханова є 29% житлового будинку площею 252,4 кв. м в Одесі (ціна не уточнюється) і квартира площею 131,8 кв. м в Одесі, куплена у 2007 за 37,5 тис. гривень.

Мати Марія володіє житловим будинком площею 45,7 кв. м (куплений за 2,12 тис. гривень) та земельною ділянкою площею 2,7 га (куплена за 29,2 тис. гривень) в Вінницькій області, а також земельною ділянкою в Одесі площею 681 кв. м. (куплена у 2005 році, вартість не уточнюється).

Згідно з декларацією, у Труханова є наручні годинники брендів Ulisse Nardin, Patek Philippe, Rolex, Breguet, A. Lange & Sohne, у його матері - 2 персні з дорогоцінного металу з дорогоцінним каменем, 2 пари сережок і підвіска.

Крім того, у січні поточного року Труханов задекларував подарунок не в грошовій формі від дочки Катерини вартістю 600 тис. гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Трухановому.

30 травня 2018 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі проти мера Одеси Труханова.

За 2018 рік голова Одеської міської ради Геннадій Труханов задекларував 249 185 гривень доходів.

Також НАЗК направила до суду протокол про адміністративне порушення щодо голови Одеської міської ради Геннадія Труханова за декларування недостовірної інформації.

Більше новин про: Мільйонери Геннадій Труханов декларації чиновників

Україна не має наміру знижувати пенсійний вік
Рада дозволила експорт донорської крові, але з дозволу Кабміну і в гуманітарних цілях
Новини
Місцями грози та пориви вітру. Прогноз погоди на 3 червня 21:00
Прессекретарка Зеленського Мендель задекларувала рахунки в 5 банках і не сказала, скільки там грошей 20:42
У США почали масово нападати на поліцейських після медекспертизи причини смерті Джорджа Флойда 20:37
У Києві відкрилася більшість дитсадків 20:25
Труханов задекларував 700 тисяч доходу і мільйон матері 20:14
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Політтехнолог Охотін пояснив, чому бюджет недоотримує податки, а конвертаційні центри повертаються 18:17
Михайло Майман зібрався на вибори і звинуватив Киву в організації збройного нападу 17:05
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Нардеп Дубинський ініціює кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єра 11:29
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
Графік ЗНО змінили: дати тестування і коли оголосять результати 06:45
"Укрзалізниця" почала продаж квитків в плацкартні вагони поїздів далекого прямування 14:40
Гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не допустити призначення Ткаченка міністром культури 16:50 Документ
У Зеленського хочуть обмежити висвітлення роботи президента 20-25 журналістами 15:42
більше новин
Індексацію пенсій хочуть проводити щорічно 1 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok