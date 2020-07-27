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  • Из-за вспышки коронавируса в Баварии подняли штрафы для предприятий до 25 тысяч евро
27 июля 2020, понедельник, 15:15 269
Европа 2020-07-27T16:45:02+03:00
Українські Новини
Из-за вспышки коронавируса в Баварии подняли штрафы для предприятий до 25 тысяч евро

Из-за вспышки коронавируса в Баварии подняли штрафы для предприятий до 25 тысяч евро

Елизавета Кесельман
Германия, Штрафы, Бавария, Коронавирус
Германия.Фото: infoindustria.com.ua
Германия.Фото: infoindustria.com.ua

После череды вспышек коронавируса в Германии, федеральная немецкая земля Бавария решила усилить контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях, а нарушителей штрафовать на сумму до 25 тысяч евро. Об этом объявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В рамках усиления контроля, все компании будут проверяться на соблюдение гигиенических норм с еще более короткими интервалами. Такие проверки могут проводиться без предварительного уведомления как днем, так и ночью.

Штрафы за нарушения будут увеличены вдвое до 25 тысяч евро. Кроме того, все сезонные работники пройдут тестирование.

"Коронавирус еще не закончился. Коронавирус медленно возвращается. Поэтому важно, чтобы несколько случаев постепенно не стали второй волной инфекций. Осторожность должна оставаться первоочередным приоритетом", - сказал Зедер.

Также Бавария создаст центры для проведения тестов на коронавирус на пограничных переходах и железнодорожных станциях.

Для тех, кто возвращается из отпуска, центры будут созданы на трех крупных пограничных переходах и на главных железнодорожных станциях Мюнхена и Нюрнберга. Тесты будут добровольными.

Бавария предлагает бесплатные добровольные тесты в аэропортах Мюнхена и Нюрнберга.

Как сообщали Українські Новини, ранее на немецкой ферме обнаружили коронавирус у 174 работников, среди которых украинцы.

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