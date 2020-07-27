Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 17%, але вона все ще вища, ніж у Європі

Станом на 27 липня середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України знизилася на 17,3%, або на 244,22 гривні/МВт-год до 1 169,32 гривень/МВт-год порівняно з 20 липня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 0,1%, або на 2 гривні/МВт-год до 1 705,8 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській энергобирже Nord Pool, ціна в ОЕС України (36,28 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (1,84 євро/МВт-год) у 34,4 рази, в Швеції (10,18 євро/МВт-год) - у 3,6 рази, у Данії (31,08 євро/МВт-год) - на 14,3%, у Франції (35,05 євро/МВт-год) на 3,4%, в Німеччині (32,53 євро/МВт-год) - на 10,3%, в Австрії (33,46 євро/МВт-год) на 7,8%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 6,1%, або на 2,15 євро/МВт-год до 37,12 євро/МВт-год (1 196 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 27 липня).

Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 13 липня знизилася на 14,8%, або на 216,09 гривень/МВт-год до 1 245,02 гривні/МВт-год порівняно з 6 липня.