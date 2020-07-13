Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 13 липня знизилася на 14,8%, або на 216,09 гривень/МВт-год до 1 245,02 гривні/МВт-год порівняно з 6 липня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 6,1%, або на 99,5 гривень/МВт-год до 1 719,9 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (40,95 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (2,37 євро/МВт-год) у 17,3 раза, в Швеції (18,27 євро/МВт-год) - в 2,2 раза, у Данії (31,05 євро/МВт-год) - на 24,2%, у Франції (34,68 євро/МВт-год) на 15,3%, у Німеччині (34,18 євро/МВт-год) - на 16,5%, в Австрії (34,31 євро/МВт-год) на 16,2%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 13,5%, або на 4,29 євро/МВт-год до 36,08 євро/МВт-год (1 096,8 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 13 липня).

Як повідомляли Українські Новини, середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 22 червня скоротилася на 2,1%, або на 28,97 гривень/МВт-год до 1 335,84 гривні/МВт-год порівняно з 15 червня.

Пов'язані з Ігорем Коломойським, за час президентства Володимира Зеленського продали державній компанії "Центренерго" не менше ніж 1,5 млн тонн. основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.