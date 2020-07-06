Ціна на електроенергію в Україні вищі, ніж в Європі

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 6 липня збільшилася на 54,12%, або на 513,11 гривень/МВт-год до 1 461,11 гривні/МВт-год порівняно з 29 червня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 0,7%, або на 12 гривень/МВт-год до 1 620,4 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (47,89 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (1,09 євро/МВт-год) у 44 рази, в Швеції (1,61 євро/МВт-год) - до 29,7 рази, у Данії (1,38 євро/МВт-год) - до 34,7 рази, у Франції (27,13 євро/МВт-год) на 76,5%, у Німеччині (14,28 євро/МВт-год) - в 3,3 рази, в Австрії (24 євро/МВт-год) у 2 рази.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 3,7%, або на 1,12 євро/МВт-год до 31,79 євро/МВт-год (969,81 гривень/Мвт-год згідно з курсом НБУ на 30 червня).

Як повідомляли Українські Новини, в Україні впала ціна на електроенергію.

Пов'язані з Ігорем Коломойським, за час президентства Володимира Зеленського продали державної компанії "Центренерго" не менш ніж 1,5 млн тонн, в основному це було російське вугілля, хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.