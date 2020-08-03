підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • Франція почала вимагати результат тесту на коронавірус від авіапасажирів з 16 країн
03 серпня 2020, понеділок, 09:34 11
Європа 2020-08-03T11:00:02+03:00
Українські Новини
Франція почала вимагати результат тесту на коронавірус від авіапасажирів з 16 країн

Франція почала вимагати результат тесту на коронавірус від авіапасажирів з 16 країн

Елизавета Кесельман
Карантин, Франція, Тест на коронавірус, правила перетину кордону
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У Франції для пасажирів, що прибувають з 16 "країн ризику", необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус. Про це повідомляє Le Figaro, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, з 1 серпня пасажири від 11 років, які прибувають авіарейсами з "країн ризику", зобов'язуються надати в аеропорту довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений менше ніж за 72 години до вильоту.

Це стосується осіб, які зараз мають право в'їзду на територію країни - громадян Франції або мають дозвіл на постійне проживання у Франції.

16 "країнами-ризику" Франція визначила США, Сербії, Туреччини, ПАР, Алжир, Бахрейн, Бразилію, ОАЕ, Індії, Ізраїль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панама, Перу і Катар.

У перший день дії нових правил в аеропортах Руассі і Орлі тест здали 556 з близько 2670 прибулих пасажирів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні набрав чинності "зональний карантин": опублікована детальна карта регіонів.

У той час як Україна розділила країни світу на "зелену" та "червону" зони, українцям  дозволяє в'їзд на свою територію лише одна з сусідніх країн, але при цьому зобов'язує дотримуватися двотижневого режиму самоізоляції, а в інші країни-сусіди в'їзд для більшості українців заборонений, в тому числі з туристичною метою.

Більше новин про: Карантин Франція Тест на коронавірус правила перетину кордону

Розподіляти регіони за зонами залежно від епідситу...
Тест на коронавірус можна здати прямо в аеропорту:...
Франція не буде обмежувати поїздки в країни ЄС і з...
В уряді вважають, що ЄС відкриє кордони для україн...
В Україні набрав чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів
Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві
Новини
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
В Україні рекордно скоротилось ПЛР-тестування на коронавірус і на антитіла до COVID-19 11:17
На Хрещатику невідомий чоловік підпалив автомобіль 11:00
Російський рубль подорожчав на початку тижня 10:49
більше новин
Акции протеста в Нидерландах
У Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірусу 10:26
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення 15:17
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Найбільше від коронавірусу помирають Кіровоградщині: МОЗ оприлюднив летальність від COVID-19 14:44
більше новин
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok