Франція почала вимагати результат тесту на коронавірус від авіапасажирів з 16 країн

У Франції для пасажирів, що прибувають з 16 "країн ризику", необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус. Про це повідомляє Le Figaro, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, з 1 серпня пасажири від 11 років, які прибувають авіарейсами з "країн ризику", зобов'язуються надати в аеропорту довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений менше ніж за 72 години до вильоту.

Це стосується осіб, які зараз мають право в'їзду на територію країни - громадян Франції або мають дозвіл на постійне проживання у Франції.

16 "країнами-ризику" Франція визначила США, Сербії, Туреччини, ПАР, Алжир, Бахрейн, Бразилію, ОАЕ, Індії, Ізраїль, Кувейт, Мадагаскар, Оман, Панама, Перу і Катар.

У перший день дії нових правил в аеропортах Руассі і Орлі тест здали 556 з близько 2670 прибулих пасажирів.

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