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31 липня 2020, пʼятниця, 12:25 8
Європа 2020-07-31T13:30:02+03:00
Українські Новини
У двох містах Нідерландів посилюють карантин

У двох містах Нідерландів посилюють карантин

Елизавета Кесельман
Карантин, Амстердам, Роттердам, Нідерланди, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Пандемія коронавірусу
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

В той час, як Ісландія повертає карантин в країну через спалахи коронавірусу, два великих міста Нідерландів – Амстердам та Роттердам – посилюють карантинні заходи і повертають вимогу обов'язкового носіння масок у громадських місцях. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський телеканал NOS.

Як наголошується, вже з 5 серпня вводяться правила носіння масок всіх жителів двох міст від 13 років на вулиці і в магазинах.

В Амстердамі це заходи буде застосовуватися в районі "червоних ліхтарів", на торгових вулицях Kalverstraat і Nieuwendijk, а також на двох найбільших ринках Plein 40-45 і Albert Cuypstraat.

В Роттердамі маски треба буде носити в торгових центрах і на ринках.

В Амстердамі зобов'язання щодо масок не обмежені часом, в той час як в Роттердамі правило поширюється на людей з 6 ранку до 10 вечора.

Людей, які не будуть дотримуватися зазначених вимог, можуть попросити покинути територію або оштрафувати.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів Таїланду продовжив надзвичайний стан у країні до 31 серпня.

А тим часом Бразилія відкриває авіакордони для туристів.

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