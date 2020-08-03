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03 серпня 2020, понеділок, 09:51 11
Фінанси 2020-08-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
Гроші в держскарбниці в липні скоротилися на третину

Гроші в держскарбниці в липні скоротилися на третину

Сергей Жолобецкий
ЄКР, Держказна, залишок коштів на ЄКР
Залишок в Держказні
Залишок в Держказні

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в липні скоротився на 31,7% з 75,701 млрд гривень (на 1 липня) до 51,693 млрд гривень (на 1 серпня) в той час, як у першому півріччі сума готівки в обігу зросла на 14,4% до 486,3 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд гривень (за станом на 1 квітня), а максимальний - 75,701 млрд гривень станом на 1 липня.

У 2019 залишок коштів на ЄКР збільшився з 9,861 млрд гривень до 17,547 млрд гривень.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2019 році становив 8,196 млрд гривень (за станом на 1 березня), а максимальний - 61,83 млрд гривень - на 1 вересня.

Зазначимо єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Держказначейства, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі держбюджету, з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі на користь суб'єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

У 2018 році залишок коштів на ЄКР збільшився з 5,099 млрд до 9,861 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні збільшився на 84,3%в 2,3 рази з 32,489 млрд гривень (на 1 червня) до 75,701 млрд гривень (на 1 липня) у той час як і липні Україну чекає велика виплата за держборгом.

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