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03 серпня 2020, понеділок, 09:10 14
Суспільство 2020-08-03T11:30:03+03:00
Українські Новини
Побіг за кропивою: поліція Києва оштрафувала Поплавського за неправильну парковку

Побіг за кропивою: поліція Києва оштрафувала Поплавського за неправильну парковку

Елизавета Кесельман
Штраф, порушення ПДР, Михайло Поплавський

Ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського, який з 12 червня очолив Аграрну партію України, поліція Києва оштрафувала за парковку авто в недозволеному місці.

Про це в неділю, 2 серпня, повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook, додавши відповідне відео.

"Пан Михайло Поплавський побіг "за кропивою" на Бессарабський ринок, а машину залишив свою просто в лівій смузі для руху", - йдеться в повідомленні.

 

На місце одразу прибули правоохоронці, який виписали Поплавському виписали штраф за порушення ПДР.

Як повідомляли Українські Новини, Михайло Поплавський став людиною року в номінації "Детяель мистецтв" у 2020 році.

Крім того, в 2019 році проти співаючого ректора Поплавського відкрили справу.

Поплавський задекларував мільйони готівки і права на подачу окрошки.

У власності Поплавського знаходяться 3 земельних ділянки площею 12 893 кв. м, 13 046 кв. м і 11 630 кв. м в Кіровоградській області, квартира в Києві площею 75,8 кв. м нежитлове приміщення в Угорщині площею 109 кв. м.

 

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