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12 червня 2020, пʼятниця, 19:17 165
Верховна Рада і партії 2020-06-12T20:45:02+03:00
Українські Новини
Поплавський став головою Аграрної партії України

Поплавський став головою Аграрної партії України

Петро Стуженко
Аграрна партія України, Михайло Поплавський, Місцеві вибори-2020
Михайло Поплавський. Фото: прес-служба
Михайло Поплавський. Фото: прес-служба

Сьогодні, 12 червня, відбувся черговий XXVI з'їзд Аграрної партії України. У заході взяли участь делегати з 17 регіональних партійних організацій, члени політичної ради партії та шановні гості.

Головною подією з'їзду стало обрання Михайла Поплавського головою Аграрної партії України.

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номером один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - зазначив Михайло Поплавський.

Крім того, на з'їзді було прийнято рішення про участь Аграрної партії у місцевих виборах 2020 року.

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