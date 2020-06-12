Поплавський став головою Аграрної партії України

Сьогодні, 12 червня, відбувся черговий XXVI з'їзд Аграрної партії України. У заході взяли участь делегати з 17 регіональних партійних організацій, члени політичної ради партії та шановні гості.

Головною подією з'їзду стало обрання Михайла Поплавського головою Аграрної партії України.

"Для мене велика честь і відповідальність стати головою Аграрної партії України. Аграрна партія повинна стати номером один в Україні. Для цього потрібно: дуже організована і злагоджена робота центрального апарату та відповідальний і професійний підхід до справи наших регіональних лідерів", - зазначив Михайло Поплавський.

Крім того, на з'їзді було прийнято рішення про участь Аграрної партії у місцевих виборах 2020 року.