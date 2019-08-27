Проти співаючого екс-ректора Поплавського відкрили справу

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Михайлом Поплавським (група "Воля народу").

Про це Українським Новинам повідомило джерело в бюро.

"За Поплавським відкрили (справу)", - сказав він.

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

В ході розслідування перевіряється інформація про можливе приховування Поплавським житлового будинку площею 1 067 кв. м, фотографії якого він регулярно викладав на своїх сторінках у соціальних мережах.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради Михайло Поплавський (група "Воля народу") задекларував 25 млн гривень доходу, готівкові кошти 12 млн гривень, 625 тис. євро і 485 тис. доларів за 2018 рік.



Раніше Поплавський очолив Аграрну партію і заявив, що він сам аграрій.



Поплавський задекларував 37,1 млн гривень доходів за 2017 рік. У власності Поплавського знаходяться 3 земельних ділянки площею 12 893 кв. м, 13 046 кв. м і 11 630 кв. м в Кіровоградській області, квартира в Києві площею 75,8 кв. м, нежитлове приміщення в Угорщині площею 109 кв. м.