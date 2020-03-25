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25 березня 2020, середа, 13:40 237
Суспільство 2020-03-25T15:15:02+02:00
Українські Новини
Людиною року в номінації "Митець року" став Поплавський, – ЗМІ

Людиною року в номінації "Митець року" став Поплавський, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Михайло Поплавський, Людина року, Митець року-2019
Михайло Поплавський. Фото з відкритих джерел
Михайло Поплавський. Фото з відкритих джерел

23 березня організаційний комітет премії "Людина року" оголосив лауреатів 2019 року. Одним з переможців загальнонаціональної програми став народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський. Поплавський виграв у номінації "Митець року - 2019".

"У світі немає нічого неможливого. І щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в нього душу і серце. Чи не гроші, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти себе", - процитували Поплавського організатори премії.

Поплавський отримав премію "Людина року"

Поплавський отримав премію "Людина року"

Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, виконавець і популяризатор українських пісень, продюсер, режисер-постановник.

Повний кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III ступеня, 2001 - II ступеня, 2007 - I ступеня), неоднократний лауреат національної премії "Людина року", 5 років поспіль визнаний "Ректором року". Народний депутат України 4-го, 7-го, 8-го скликань.

Загальнонаціональна програма "Людина року" - програма, яка щорічно присуджує титул "Людина року" в Україні. Заснована в 1995 році. Автор і розробник - Аркадій Райцин. З 2001 року програма присуджує також міжнародні та спеціальні премії. Проект охоплює всі регіони України.

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