Людиною року в номінації "Митець року" став Поплавський, – ЗМІ

23 березня організаційний комітет премії "Людина року" оголосив лауреатів 2019 року. Одним з переможців загальнонаціональної програми став народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський. Поплавський виграв у номінації "Митець року - 2019".

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"У світі немає нічого неможливого. І щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в нього душу і серце. Чи не гроші, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти себе", - процитували Поплавського організатори премії.

Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, виконавець і популяризатор українських пісень, продюсер, режисер-постановник.

Повний кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III ступеня, 2001 - II ступеня, 2007 - I ступеня), неоднократний лауреат національної премії "Людина року", 5 років поспіль визнаний "Ректором року". Народний депутат України 4-го, 7-го, 8-го скликань.

Загальнонаціональна програма "Людина року" - програма, яка щорічно присуджує титул "Людина року" в Україні. Заснована в 1995 році. Автор і розробник - Аркадій Райцин. З 2001 року програма присуджує також міжнародні та спеціальні премії. Проект охоплює всі регіони України.