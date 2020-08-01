Після одноденного спаду кількість нових випадків захворювання коронавірусом різко збільшилася

За попередню добу, 31 липня кількість нових зафіксованих випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилася на 1 172 до 71 056, кількість померлих від захворювання – на 16 осіб до 1 709 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 7,5%, кількість нових летальних випадків знизилася на 20%.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, станом на ранок 31 липня в Україні зареєстровано 71 056 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 709 летальних, 39 308 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 172 нових випадки, одужали 556 осіб, померли 16 осіб.

Таким чином, 31 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, – 1 172 проти 556.

Кількість нових випадків захворювання 31 липня склало 1,6% від загальної кількості захворілих на 30 липня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 671), в Києві (8 342) та Рівненської області (6 111).

У Чернівецькій області зафіксовано 5 964 випадки коронавірусної інфекції, у Закарпатській – 5 210 випадків, в Івано-Франківській – 4 680, у Волинській – 3 828, у Київській – 3 787, у Харківській – 3 786, в Одеській – 3 215, у Тернопільській – 2 035, у Вінницькій – 2 766, у Житомирській – 1 896, в Дніпропетровській – 1 413, у Хмельницькій – 1 163 випадки.

942 випадки виявлено в Черкаській області, 889 випадків – у Донецькій, 843 випадки – у Чернігівській, 800 випадків – у Запорізькій, 704 випадки – у Кіровоградській, 602 випадки – в Миколаївській, 509 випадків – у Сумській, 446 випадків – у Полтавській, 227 випадків – у Херсонській і 127 випадків – у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня в Україні виявили 1 197 нових випадків захворювання інфекцією COVID-19 до 68 794.

28 липня за добу зафіксували 1 022 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією до 67 597.