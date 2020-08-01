Сьогодні вступили в силу нові правила адаптивного карантину

З сьогоднішнього дня вступають в дію нові правила адаптивного карантину, який в Україні продовжили до 31 серпня. Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Так, в залежності від епідеміологічної ситуації всі регіони будуть розділені на кілька зон: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Зелена зона передбачає: перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри з заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

У жовтій зоні діють обмеження зеленої, але також забороняється: відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні діють обмеження жовтої, але забороняється: діяльність засобів розміщення (готелі, туристичні бази тощо), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін в дитячі табори; діє обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік.

Червона зона передбачає обмеження помаранчевої, а також забороняється: робота громадського транспорту; відвідування навчальних закладів; діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Також, при перетині кордону з країн "зеленої зони" потрібен тільки страховий поліс, для країн з "червоної зони" - потрібен поліс, а також потрібно проходити самоізоляцію упродоввж 14 днів або ПЛР-тест.

Крім цього, посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного з визначених показників.

З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи.

Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде відповвідати вимогам Міністерства охорони здоров'я, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин.

Закривати школи будуть тільки в районах "червоної зони" - де високий показник захворюваності на атипову пневмонію.

Також, в Україні почнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі при дотриманні ряду карантинних вимог.

Основними вимогами є: заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25 відсотків, дотримання соціальної дистанції, забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах, проведення термоскрининга на вході.

Як повідомляли Українські Новини, Київ з 1 серпня потрапив в "зелену" зону епідеміологічної ситуації.

Тим часом у Луцьку, який потрапив в "червону" зону, відмовляються зупиняти громадський транспорт і закривати заклади громадського харчування.