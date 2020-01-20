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20 січня 2020, понеділок, 12:57 21
Президент 2020-01-20T14:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський розповів про своє ставлення до релігії

Зеленський розповів про своє ставлення до релігії

Анна Рудык
Віра, Релігія, Президент України, срср, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до релігії та віру в Бога. Про це він заявив Зеленський в інтерв'ю виданню The Times of Israel, відповідаючи на питання журналіста про те, чи важлива для нього релігія.

"У мене було одне ставлення (до релігії), коли я був хлопчиком, і інше - зараз. Я ніколи не говорю про релігію і ніколи не говорю про Бога, тому що у мене є власна думка з цього приводу. Звичайно, я вірю в Бога. Але я говорю з ним тільки в ті моменти, які є для мене важливими особистими, і в місцях, де я відчуваю себе комфортно", - сказав Президент Володимир Зеленський.

Крім цього, глава держави зазначив, що у нього була звичайна радянська єврейська не православна сім'я.

При цьому Зеленський вважає, що більшість єврейських сімей в СРСР не були релігійними, а релігії, як такої, у радянській державі не було.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що ми всі народилися в епоху СРСР, і багато речей, які там відбувалися були хорошими.

Також Зеленський вважає, що вулиці в Україні варто називати в честь людей, чиї імена не викликають конфліктів.

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