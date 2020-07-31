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31 липня 2020, пʼятниця, 20:12 9
Зовнішня політика 2020-07-31T21:15:01+03:00
Українські Новини
МВС передасть Білорусі інформацію про бойовиків Вагнера, що воювали на Донбасі

МВС передасть Білорусі інформацію про бойовиків Вагнера, що воювали на Донбасі

Ольга Фандорина
Білорусь, Українсько-білоруські відночини, ПВК Вагнера
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)

Інформацію про затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювала на Донбасі, Міністерство внутрішніх справ (МВС) має намір передати Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"Національна поліція України розслідує цілу низку кримінальних справ за цими злочинами, в тому числі за участю затриманих на території Республіки Білорусь найманців. МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами передано білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнера", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Голова МВС наголосив, що розцінює інформацію про затримання під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера" ​​як вкрай небезпечний прецедент, який свідчить про намір іноземного втручання у справи Білорусі.

"За інформацією наших джерел, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою залишити країну, вагнерівці розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції президента Лукашенка. Тобто, очевидно, йдеться про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської Федерації", - зазначив міністр.

Він заявив, що це дуже небезпечна ситуація, коли 33 іноземних найманці, які влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії та на Донбасі, влаштовують свою базу за 1,5 км від резиденції президента Білорусі.

Аваков закликав громадян Білорусі серйозно поставитися до цієї провокації.

Міністр також наголосив, що провів низку консультацій про взаємодію з офіційними представниками Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, затриманих бойовиків "Вагнера" звинувачують у підготовці терактів.

Крім того, МЗС України вважає, що бойовики ПВК "Вагнер" можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі.

 

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