МОЗ затвердило рекомендації для роботи футбольних клубів під час карантину

Футбол під час карантину. Фото: Facebook

Футбол під час карантину. Фото: Facebook

Після того, як Кабмін затвердив 2 етап послаблення карантину, Міністерство охорони здоров'я 26 травня затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед професійних футбольних клубів. Вони будуть діяти в період карантину, щоб запобігти поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

Футбольні матчі можна організовувати в регіонах, в яких введено послаблення протиепідемічних заходів і відсутні додаткові обмеження на регіональному рівні.

В футбольних клубах потрібно призначити відповідальну особу, яка буде стежити за дотриманням протиепідемічних заходів і повідомити про неї головного державного санітарного лікаря відповідного регіону.

Потрібно проводити температурний скринінг перед кожним тренуванням і кожним матчем всім учасникам матчу, офіційним особам матчу і всіх, хто забезпечує організацію спортивних змагань.

Особи, у яких виявили ознаки респіраторної хвороби або температуру тіла більш 37,2 С, не допускаються до стадіону.

Оосби, у яких виявили коронавірусну інфекцію, повинні піти на самоізоляцію або госпіталізацію в разі потреби.

Футбольні клуби організовують проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції членів команди, арбітрів, відео-асистентів арбітражу кожні 14 днів.

Одночасно на стадіоні може перебувати не більше 200 чоловік: не молодше 18 років і не старше 60.

Під час перебування в приміщенні всі особи повинні дотримуватися обмеження - не більше 1 людини на 10 кв. м.

Всі повинні використовувати маски або респіратори, крім футболістів, головних тренерів, бригади арбітрів і відео-асистентів арбітражу, при установці між робочими місцями роздільних екранів.

Потрібно забезпечити відсутність скупчення людей.

Прибуття команд повинно бути рознесено в часі. Клуби-господарі повинні визначити маршрути учасників в роздягальню і поля так, щоб мінімізувати контакт зі сторонніми особами.

Температурний скринінг проводити, щоб не було скупчення людей. Робочі місця для персоналу повинні бути на відстані мінімум 1,5 метра один від одного.

Вихід команд на поле:

Без збору і традиційного виходу.

Без супроводу дітей.

Без загального шикування команди.

Без рукостискань.

Прес-конференція проводиться у віртуальному режимі.

Дозволяється користуватися роздягальнями та душовими лише невеликим групам осіб з дотриманням дистанції.

Забезпечити на стадіоні:

Мінімальний контакт учасників.

Наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту і понад 70% для етилового спиртів для обробки рук перед, або всередині кожного приміщення.

Дезінфекцію спиртовмісними речовинами поверхонь в роздягальнях, медичних і допінг-кімнатах.

Дезінфекцію завершити за 1 годину до тренування і 3 години до матчу.

Обробити антисептиками дверні ручки, кнопки ліфтів, вимикачі кожні 30 хв.

Використовувати персоналізовані пляшки для напоїв.

Забороняється:

Обмінюватися особистими речами.

Робота фітнес-барів, спа-зон, надання послуг масажу (крім спортивного розігріву спортсмена).

Централізоване харчування.

Як повідомляли Українські Новини, під час 2 етапу виходу із карантину в Україні дозволили проводити спортивні і релігійні заходи. З 1 червня відчиняться спортзали і басейни.