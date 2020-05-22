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22 травня 2020, пʼятниця, 06:15 16
Суспільство 2020-05-22T08:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні розпочинається 2 етап ослаблення карантину в Україні. Що можна і що не можна робити

Сьогодні розпочинається 2 етап ослаблення карантину в Україні. Що можна і що не можна робити

Ирина Николенко
Карантин, Кабмін, коронавірус в Україні, послаблення карантинних заходів
Ослаблення карантину
Ослаблення карантину

В той час, як за рішенням Кабміну, в Україні до 22 червня буде адаптивний карантин з урахуванням епідемічної ситуації в регіонах, з сьогоднішнього дня починається другий етап gослаблення карантинних обмежень. З 22 травня дозволяється проведення спортивних, релігійних заходів, діяльність готелів, пасажирські перевезення, передають Українські Новини.

З сьогоднішнього дня, в регіонах, де буде gослаблення карантину, уряд розширив список зняття обмежень.

Що дозволяється

Дозволяється проводити спортивні заходи без глядачів. У них можуть взяти участь не більше 50 осіб. Заходи, в яких буде задіяно понад 50 осіб, потрібно погоджувати з Міністерством охорони здоров'я.

Також можна проводити релігійні заходи за умови – не більше однієї особи на 10 кв. м. площі будівлі.

Дозволяється відновити роботу готелів, крім функціонування в готелях ресторанів і спа-зон.

З 22 травня Кабмін дозволяє регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському та міжобласному сполученні при перевезенні пасажирів в межах кількості місць для сидіння.

2 етап виходу з карантину. Фото: Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ розповіли, коли будуть наступні етапи послаблення карантину в Україні. У Кабміні розповіли, коли відкриються спортивні заклади в Україні.

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