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11 червня 2020, четвер, 13:25 11
Президент 2020-06-11T15:00:03+03:00
Українські Новини
Мінімум 15 автомобілів: кортеж Зеленського в Чернігові зняли на відео

Мінімум 15 автомобілів: кортеж Зеленського в Чернігові зняли на відео

Ольга Фандорина
Кортеж, Президент України, Володимир Зеленський, Чернігів

На відео зняли довгий кортеж президента України Володимира Зеленського біля чернігівського аеродрому. Відео опубліковане на YouTube-каналі Суспільне Чернігів.

Главу держави з безліччю машин побачили під час його робочого візиту до Чернігова. Кортеж Зеленського потрапив на відео, коли він виїжджав з аеродрому Півці. Подивившись відеоролик з накладеною на нього піснею "Слуга народу", можна нарахувати як мінімум 15 автомобілів.

Під відео в коментарях українцям запропонували порахувати, скільки машин вони побачили.

Тим більше, що на початку свого президентства Володимир Зеленський обіцяв, що громадяни країни ніколи не побачать кортежі президента, а сам він вибирає велосипед. На велосипеді їздив персонаж Зеленського Василь Голобородько в серіалі "Слуга народу". А Зеленський пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом, ще до виборів.

Раніше у День журналіста, 6 червня, президент Володимир Зеленський не тільки привітав журналістів зі святом, пообіцявши відповідати на їхні запитання навіть у нестандартних умовах, а і покатався з ними на велосипедах у селі Залісся Броварського району Київської області.

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