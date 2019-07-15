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15 липня 2019, понеділок, 17:29 23
Президент 2019-07-15T17:44:01+03:00
Українські Новини
Зеленський запевняє, що його кортеж зупиняється на світлофорах, а за ДТП в Запоріжжі офіцерів УДО покарають

Зеленський запевняє, що його кортеж зупиняється на світлофорах, а за ДТП в Запоріжжі офіцерів УДО покарають

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дорожньо-транспортна пригода, що сталася в Запорізькій області - неприпустимо. Про це повідомляється в повідомленні глави держави в Facebook.

Під час пересування президента по дорогах України їде 2 автомобіля: президентський автомобіль і охорони. Іноді буває третій – з супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у пробках, ніхто не включає "мигалок" і тому подібне. Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий же учасник руху, як і всі. Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо співробітники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила і будуть визнані винуватцями ДТП, вони будуть притягнуті до відповідальності. І слава богу, що все залишилися живими", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

Так і кортеж Зеленського збільшився, незважаючи на його обіцянки скоротити кількість автомобілів. Крім того, Зеленського на "Олімпійський" привіз великий кортеж.
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