Євросоюз оновив список країн, з яких дозволений в'їзд

У той час, як кордони ЄС для України закриті, Рада ЄС 30 липня переглянув список "безпечних" країн, для яких повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі.

Про це пише "Європейська правда".

Повідомляється, що в список не додали нових держав. Водночас з нього викреслили Алжир.Таким чином, з 31 липня країнам-членам рекомендується відкрити кордони для жителів 12 держав. Це Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, а також Китай за умови підтвердження взаємності.

Це означає, що в'їзд в ЄС в цілому залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій.

При перегляді списку два тижні тому ЄС виключив з нього Сербію і Чорногорію. Наступний перегляд відбудеться через два тижні.

Критерії визначення третіх країн, жителям яких в'їзд в ЄС буде дозволений, включають, зокрема, епідемічну ситуацію та заходи стримування коронавірусу, такі як соціальне дистанціювання, а також економічні і соціальні аспекти.

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