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27 травня 2020, середа, 16:23 12
Світ 2020-05-27T17:30:03+03:00
Українські Новини
На Кіпрі будуть безкоштовно лікувати туристів, хворих на коронавірус

На Кіпрі будуть безкоштовно лікувати туристів, хворих на коронавірус

Елизавета Кесельман
Кіпр, Коронавірус, Коронавірус на Кіпрі
Кіпр. Фото: brodilki.net
Кіпр. Фото: brodilki.net

В той час, як Туреччина з 1 липня відновить авіасполучення з 70 країнами, на Кіпрі будуть безкоштовно лікувати хворих на коронавірус туристів. Про це передає Associated Press.

Наголошується, що влада Кіпру зобов'язалася покривати витрати туристів, хворих на коронавірус під час відпочинку в країні.

В уряді заявили, що будуть покривати витрати на харчування та ліки для хворих коронавірусом туристів і членів їх сімей.

При цьому, на забезпеченні туристів залишаються послуги транспорту та повернення додому.

Для іноземних мандрівників буде працювати спеціальна лікарня, яка зможе приймати відразу 100 пацієнтів і буде обладнана 200 апаратами штучного дихання.

Крім того, для членів сімей хворих туристів та інших контактних осіб обладнають спеціальну готель на 500 номерів.

Як повідомляли Українські Новини, Кіпр стала останньою країною Європи, де зафіксували коронавірус. Перші випадки інфекції виявили 9 березня, а вже 15 березня уряд країни вирішив закрити в'їзд іноземцям. Спочатку вводилися обмеження на 15 днів, але згодом були продовжені.

Тим часом, Кіпр в червні відновить авіасполучення.

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