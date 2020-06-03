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03 червня 2020, середа, 22:04 5
Європа 2020-06-03T22:30:01+03:00
Українські Новини
Кіпр пришвидшив зняття коронавірусних обмежень через підготовку до туристичного сезону

Кіпр пришвидшив зняття коронавірусних обмежень через підготовку до туристичного сезону

Елизавета Кесельман
Карантин, Кіпр, Коронавірус, Коронавірус на Кіпрі
Кіпр. Фото: brodilki.net
Кіпр. Фото: brodilki.net

На Кіпрі, де раніше заявили, що оплатять перебування туристів, хворих на коронавірус, прискорили зняття карантинних обмежень на три тижні у зв'язку з підготовкою до туристичного сезону. Про це повідомляє Associated Press.

Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну заявив у середу, що третій етап поступового зняття обмежень у країні буде завершено до 24 червня, а не до 14 липня, як планувалося раніше.

Таке рішення уряд пояснює низьким рівнем поширення інфекції з моменту скасування 4 травня наказу про обмеження виходу з дому, що залишається стабільним.

Це означає, що з 9 червня торгові центри, аеропорти й внутрішні зони відпочинку готелів, бари і ресторани, театри і кінотеатри під відкритим небом повернуться до роботи.

Спортивні заходи без глядачів, дитячі садки, ігрові майданчики, літні школи та шкільні їдальні також знову відновлять роботу з 9 червня. Казино, танцювальні школи, спортзали, аквапарки відкриються через чотири дні.

Обмеження на публічні збори до 10 осіб залишаться чинними до 24 червня.

Очікується, що криті кінотеатри та театри відкриються на початку серпня, а музичні концерти, фестивалі, прийоми з нагоди одруження і хрестин, а також випускні церемонії знову будуть дозволені з 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Кіпр став останньою країною Європи, де зафіксували коронавірус.

Також Кіпр у червні відновить авіасполучення.

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