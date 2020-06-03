Кіпр пришвидшив зняття коронавірусних обмежень через підготовку до туристичного сезону

На Кіпрі, де раніше заявили, що оплатять перебування туристів, хворих на коронавірус, прискорили зняття карантинних обмежень на три тижні у зв'язку з підготовкою до туристичного сезону. Про це повідомляє Associated Press.

Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну заявив у середу, що третій етап поступового зняття обмежень у країні буде завершено до 24 червня, а не до 14 липня, як планувалося раніше.

Таке рішення уряд пояснює низьким рівнем поширення інфекції з моменту скасування 4 травня наказу про обмеження виходу з дому, що залишається стабільним.

Це означає, що з 9 червня торгові центри, аеропорти й внутрішні зони відпочинку готелів, бари і ресторани, театри і кінотеатри під відкритим небом повернуться до роботи.

Спортивні заходи без глядачів, дитячі садки, ігрові майданчики, літні школи та шкільні їдальні також знову відновлять роботу з 9 червня. Казино, танцювальні школи, спортзали, аквапарки відкриються через чотири дні.

Обмеження на публічні збори до 10 осіб залишаться чинними до 24 червня.

Очікується, що криті кінотеатри та театри відкриються на початку серпня, а музичні концерти, фестивалі, прийоми з нагоди одруження і хрестин, а також випускні церемонії знову будуть дозволені з 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Кіпр став останньою країною Європи, де зафіксували коронавірус.

Також Кіпр у червні відновить авіасполучення.