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11 червня 2020, четвер, 10:05 8
Європа 2020-06-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
Кіпр відкриває авіасполучення ще з п'ятьма європейськими країнами

Кіпр відкриває авіасполучення ще з п'ятьма європейськими країнами

Елизавета Кесельман
Кіпр, Коронавірус, Відкриття кордонів
Кіпр. Фото: brodilki.net
Кіпр. Фото: brodilki.net

На Кіпрі відкрили кордони ще з п'ятьма європейськими країнами. Раніше Кіпр відновив міжнародне пасажирське авіасполучення. Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua з посиланням на заяву Моз Кіпру.

Як зазначає відомство, Кіпр розділив перельоти на 3 категорії.

Категорія "А" тепер включає 18 держав:

  1. Австрію,
  2. Болгарію,
  3. Хорватію,
  4. Чехію,
  5. Данію,
  6. Естонію,
  7. Фінляндію,
  8. Німеччину,
  9. Грецію,
  10. Угорщину,
  11. Латвію,
  12. Литву,
  13. Люксембург,
  14. Мальту,
  15. Норвегії,
  16. Словаччину,
  17. Словенію,
  18. Швейцарії.

Туристи з цих країн, які мають намір відвідати Кіпр до 20 червня, мають мати довідку від лікаря. Після цієї дати вимога щодо довідки буде скасовано.

Ізраїль, Польщу та Румунію віднесли до категорії "В". Мандрівники з цих трьох держав мають по прибуттю продемонструвати негативний аналіз на Covid-19.

До країн категорії "C", звідки мандрівникам, як і раніше, заборонено в'їзд на Кіпр, належать Бельгія, Ірландія, Італія, Франція, Португалія, Іспанія, Швеція, Нідерланди і Великобританія. У цих країнах ризик зараження оцінюється як високий.

У міністерстві охорони здоров'я Кіпру зазначили, що чинний розподіл країн на категорії підлягає перегляду відповідно до змінами епідеміологічної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, влада Кіпру заявили, що оплатять лікування туристів, які заразилися коронавірусом на території країни.

Останньою європейською країною, де зафіксували коронавірус, був Кіпр.

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