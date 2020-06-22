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22 червня 2020, понеділок, 13:58 23
Суспільство 2020-06-22T15:30:04+03:00
Українські Новини
Пункт пропуску "Новотроїцьке" відновив роботу

Пункт пропуску "Новотроїцьке" відновив роботу

Валерия Драгомирова
Пункт пропуску, Державна прикордонна служба України, Лінія розмежування, КПВВ
Пункт пропуску
Пункт пропуску "Новотроїцьке". Фото: Facebook/Держприкордонслужба

Пункт пропуску "Новотроїцьке" в Донецькій області відновив роботу в понеділок, 22 червня.

Про це сказано у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"За розпорядженням Командувача операції об'єднаних сил в Донецькій області розпочав роботу КПВВ "Новотроїцьке". Сьогодні, 22 червня, в цьому контрольному пункті в'їзду-виїзду з 09:00 до 18:00 буде здійснюватися пропуск", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що з міркувань безпеки за півгодини до завершення зазначеного часу допуск осіб на територію КПВВ для перетину лінії розмежування буде суттєво обмежено.

Для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання.

Одночасно в контрольному пункті зможе перебувати кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції.

Крім того, громадяни, які слідують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний скринінг температури тіла і опитування на предмет контакту з хворими COVID-19.

Також варто врахувати, що громадяни будуть пропускатися з тимчасово окупованої території тільки за умови проходження самоізоляції з використанням програми Дій вдома".

Станом на 12:00 з тимчасово окупованої території через КПВВ "Новотроїцьке" прибуло 13 осіб, у тому числі двоє випускників шкіл для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

На тимчасово окуповану територію перейшло 3 людини.

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня була відновлена робота КПВВ "Станиця Луганська" в Луганській області "Маріїнка" в Донецькій області.

Крім того, пункти пропуску на кордоні з Кримом відкрили з 15 червня.

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