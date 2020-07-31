Суд продовжив заборону бізнесменові Альперіну виїжджати за кордон

Вищий антикорупційний суд продовжив заборону бізнесменові Вадиму Альперіну, з якого в травні зняли електронний браслет, виїжджати за кордон і за межі Одеси та Одеської області.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Гліб Федур.

Суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження Альперіну ряду обов'язків.

Альперін зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до прокурора, слідчого і в суд, не залишати Одесу і область без дозволу, утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі, повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Адвокат не уточнив, на який термін продовжено зобов'язання, але в межах досудового розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд знову заборонив бізнесменові Альперіну виїзд за кордон і за межі Одеси і області.

Національне антикорупційне бюро підозрює Альперіна у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (створення злочинної організації; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Раніше Альперін вийшов з СІЗО під заставу в 70 млн гривень. Інформація про залогодавця не розголошується.