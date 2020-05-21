С Альперина сняли электронный браслет. ЦПК заявляет о вероятности побега "короля контрабанды"

Об этом говорится в сообщении организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Telegram, передают Українськi Новини.

"В Антикорсуде решали вопрос продления меры пресечения «королю контрабанды» Вадиму Альперину. Он заплатил залог в 76 млн грн, носил электронный браслет, не мог общаться с другими фигурантами и тому подобное. Но судья Сергей Мойсак решил облегчить жизнь автору масштабной контрабандной схемы. Он отменил все обязанности, в том числе электронный браслет", - сказано в нем.

"Центр противодействия коррупции" считает, что 76 млн гривен - слишком маленькая сумма залога для Альперина, и теперь, по мнению организации, он сможет открыто общаться с соучастниками, оказывать давление на свидетелей и судебных экспертов, фальсифицировать доказательства и выезжать за границу.

ЦПК считает, что судья Мойсак дискредитирует работу Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января сотрудники полиции снова надели на бизнесмена Альперина электронный браслет, который был снят 26 января якобы по окончании срока действия постановления Высшего антикоррупционного суда.

"Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен. НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бизнесмена Вадима Альперина, за помощь в поимке которого Президент Зеленский обещал "ценный подарок".





