У Польщі — найбільше нових випадків коронавірусу з початку пандемії

Через новий спалах коронавірусу Польща закрила авіасполучення з усіма країнами до 11 серпня . У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 657 нових підтверджених випадків коронавірусу — найбільше за добу з початку пандемії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Як повідомляє відомство, ще в четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про 615 випадків зараження, і до п'ятниці це був найвищий показник.

З початку пандемії коронавірусу в Польщі інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1716 померли.

657 випадків інфекцій — це на 150 більше, ніж в середу, коли міністерство повідомило про 512 підтверджених випадків, і більше, ніж у вівторок, коли було зареєстровано 502 інфікованих.

Кількість активних випадків коронавірусу SARS-CoV-2 у Польщі збільшилася до 9985.

Прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич оцінив, що в найближчі дні дані про нові випадки зараження в Польщі залишаться високими.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня Польща відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, українські перевізники отримали додаткові дозволи від Румунії та Польщі.