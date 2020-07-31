підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 липня 2020, пʼятниця, 13:59 7
Європа 2020-07-31T14:11:09+03:00
Українські Новини
У Польщі — найбільше нових випадків коронавірусу з початку пандемії

У Польщі — найбільше нових випадків коронавірусу з початку пандемії

Елизавета Кесельман
Польща, Коронавірус, коронавірус у Польщі, Пандемія коронавірусу, Динаміка COVID-19
Польща. Фото: pixabay
Польща. Фото: pixabay

Через новий спалах коронавірусу Польща закрила авіасполучення з усіма країнами до 11 серпня. У п'ятницю Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило про 657 нових підтверджених випадків коронавірусу — найбільше за добу з початку пандемії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Як повідомляє відомство, ще в четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про 615 випадків зараження, і до п'ятниці це був найвищий показник.

З початку пандемії коронавірусу в Польщі інфекція була підтверджена у 45 688 осіб, з яких 1716 померли.

657 випадків інфекцій — це на 150 більше, ніж в середу, коли міністерство повідомило про 512 підтверджених випадків, і більше, ніж у вівторок, коли було зареєстровано 502 інфікованих.

Кількість активних випадків коронавірусу SARS-CoV-2 у Польщі збільшилася до 9985.

Прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич оцінив, що в найближчі дні дані про нові випадки зараження в Польщі залишаться високими.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня Польща відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, українські перевізники отримали додаткові дозволи від Румунії та Польщі.

Більше новин про: Польща Коронавірус коронавірус у Польщі Пандемія коронавірусу Динаміка COVID-19

У Великій Британії на карантин відправили близько ...
У двох містах Нідерландів посилюють карантин...
У Києві зареєстровано 110 нових випадків коронавір...
Статую радянського маршала Рокосовського вкрали й ...
Заступника голови НБУ Холода звільнили
З серпня бізнес починає використовувати програмні РРО. Нові штрафи за порушення з РРО набирають чинності
Новини
У Польщі — найбільше нових випадків коронавірусу з початку пандемії 13:59
Суд продовжив заборону бізнесменові Альперіну виїжджати за кордон 13:56
У Великій Британії на карантин відправили близько 4,5 мільйона осіб через новий спалах коронавірусу 13:30
Держекоінспекція оцінює шкоду для держави від аварії танкера "Делфі" в $20 тисяч 13:30
У Кабміні пояснили, як навчатимуться студенти у вишах 13:30
більше новин
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус 09:30 Інфографіка
МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера 12:40
більше новин
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok