Британія може зіткнутися із "зимовою хвилею" коронавірусу, яка буде смертоносніше першої в 2 рази

Друга, "зимова хвиля" коронавірусу, яка, за припущеннями експертів, стане більш смертельною, ніж перша, і забере життя 120 тисяч осіб, очікує Великобританію.

Про це йдеться у звіті Британської академії медичних наук (AMS), передає Reuters.

Як заявили експерти у галузі охорони здоров'я у вівторок, такий сценарій пов'язаний з тим, що взимку люди проводять більше часу разом у закритих приміщеннях, що може посилити в рази ризик зараження.

"Це не прогноз, але це можливість. Смертність може бути вище з новою хвилею COVID-19 цієї зими, але ризик може бути знижений, якщо ми вживемо заходів негайно", - сказав провідний автор доповіді, професор Стівен Холгейт під час онлайн-брифінгу.

У відомстві заявили, що існує високий ступінь невизначеності щодо того, як буде розвиватися епідемія COVID-19 у Великобританії. Але в академії описали в загальних рисах найбільш правдоподібний найгірший сценарій, при якому середня кількість людей, яких інфікує заражений, зросте до 1,7 з вересня 2020 року і пізніше.

За моделюванням AMS, в період з вересня до червня наступного року в лікарнях може померти 119 тисяч осіб.

Число підтверджених випадків смерті у зв'язку з COVID-19 у Великобританії складає близько 45 тисяч, що є найвищим показником в Європі. З урахуванням підозрюваних випадків, згідно з офіційними даними Reuters, померло понад 55 тисяч осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччини розповіли, як планують уникнути другої хвилі коронавірусу.