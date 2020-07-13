Вперше після Brexit Британія представила проєкт управління кордонами

Вперше після виходу з Євросоюзу і завершення Brexit, Велика Британія представила свої перші докладні пропозиції щодо управління кордонами країни в понеділок, 13 липня. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляє відомство, документ проєкту включає в себе 206 сторінок, і розглядає усі аспекти торгових відносин з Європою, починаючи від імпорту і експорту необроблених алмазів, і закінчуючи постачанням бутильованої питної води.

Проєкт підтверджує прийняття поетапного підходу до прикордонного контролю протягом перших шести місяців 2021 року з початковими "полегшеними" перевірками товарів з ЄС.

Зокрема, підприємствам Британії, які торгують з блоком, наполегливо рекомендується підготуватися до змін незалежно від того, яке угоду буде укладено, оскільки країна виходить з єдиного ринку і митного союзу.

У відомстві попереджають, що компанії можуть зіткнутися з новими бюрократичними перешкодами, в тому числі з деклараціями митниці та безпеки, а також зі сплатою мит та податків з продажу.

Водночас уряд заявив, що нова "комп'ютеризована транзитна система" буде обробляти їх в електронному вигляді за підтримки 500 нових співробітників прикордонної служби.

Крім того, уряд запустив рекламну кампанію, пов'язану з Brexit під гаслом "Новий початок у Великій Британії: поїхали", а на урядових сайтах з'явилися оновлені рекомендації.

Мандрівникам рекомендується отримати повну страховку на час подорожі й перевірити свій роумінг мобільного телефону на предмет збільшення зборів, а власникам домашніх тварин, які везуть їх за кордон, рекомендується зв'язатися з ветеринаром, принаймні за чотири місяці до поїздки.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня Велика Британія ще більше послабила карантин.

Крім того, Британія заявляла про намір укласти торговельні відносини з ЄС "канадському" зразком.