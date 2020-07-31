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31 липня 2020, пʼятниця, 12:30 8
Суспільство 2020-07-31T13:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області кількість хворих на коронавірус зросла на 45 осіб за добу

У Київській області кількість хворих на коронавірус зросла на 45 осіб за добу

Анна Рудык
Київська область, Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Київській області, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19), порівняно з попередньою добою, в Київській області 30 липня зросла на 45 осіб до 3 717, а померлих на 1 до 63.

Про це сказано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 31 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3 717 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі в 327 дітей і в 587 медичних працівників... За добу підтверджено 45 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 4 дітей у віці від 7 до 16 років", — сказано в ньому.

1 хворого було госпіталізовано, а інші перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19, за весь період епідемії 683 хворих були госпіталізовані, а 3 034 залишені під спостереженням на самоізоляції.

"Всього за період епідемії в Київській області померло 63 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про летальний кінець у хворих з підтвердженим COVID-19", — написано в повідомленні.

За весь час 2 660 людини одужали, включаючи 231 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, Україна отримає вакцину проти коронавірусу на 20% населення.

Також за добу кількість проведених тестів на антитіла до COVID-19 зросла майже на 11%.

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