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31 липня 2020, пʼятниця, 08:38 8
Світ 2020-07-31T09:45:02+03:00
Українські Новини
Ісландія повертає карантинні обмеження через спалахи коронавірусу

Ісландія повертає карантинні обмеження через спалахи коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Надзвичайний стан, Коронавірус
Ісландія. Фото: telegraf.com.ua
Ісландія. Фото: telegraf.com.ua

Влада Ісландії в четвер відновила обмеження на проведення громадських зібрань після того, як в країні виявили нові спалахи коронавірусу, в той час, як Греція відновить круїзні подорожі з 1 серпня.

Про це йдеться в заяві уряду, повідомляє Reuters.

"Заходи, які ми вводимо зараз, покликані позбавити нас від необхідності більш жорстких обмежень в майбутньому", - прокоментувала прем'єр-міністр Катрін Якобсдоттир.

Посилені заходи обмежать публічні збори до 100 осіб і відновлюють правило соціального дистанціювання у 2 метри. Всього тиждень тому ісландський уряд оголосив про подальше ослаблення обмежень, дозволивши збори до 1000 осіб.

Нові заходи набудуть чинності відсьогодні.

Всього в Ісландії було діагностовано 1872 людини з COVID-19, з яких 39 зараз ізольовані з активною інфекцією. 10 осіб померли.

Як повідомляли Українські Новини, США б'ють антирекорди за кількістю смертей від COVID-19: на тлі нової хвилі в країні померли 150 тис. осіб.

Крім того, Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця літа через коронавірус.

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