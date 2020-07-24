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24 липня 2020, пʼятниця, 11:11 8
Фінанси 2020-07-24T12:45:02+03:00
Українські Новини
Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує стрімке зростання

Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує стрімке зростання

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс євро, Курс долара в обмінниках
Курс долара стрімко зростає
Курс долара стрімко зростає

Протягом тижня, 3 17 по 14 липня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 104,54 коп. до 31,7473 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 108,58 коп. до 32,3709 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 10 по 17 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 39,78 коп. до 27,4755 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 36,17 коп. до 27,1826 UAH/USD після невеликого падіння минулого тижня.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російський рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Середній курс на 24 липня

27,6753

27,9793

31,7473

32,3709

3,4100

3,9500

У порівнянні з 17 липня

0,4927

0,5038

1,0454

1,0858

0,0700

0,0400

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

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