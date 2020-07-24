Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує стрімке зростання

Протягом тижня, 3 17 по 14 липня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH\/USD. Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини. Середній курс купівлі євро підвищився на 104,54 коп. до 31,7473 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 108,58 коп. до 32,3709 UAH\/EUR. Як повідомляли Українські Новини, з 10 по 17 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 39,78 коп. до 27,4755 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 36,17 коп. до 27,1826 UAH\/USD після невеликого падіння минулого тижня. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро Російський рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Середній курс на 24 липня 27,6753 27,9793 31,7473 32,3709 3,4100 3,9500 У порівнянні з 17 липня 0,4927 0,5038 1,0454 1,0858 0,0700 0,0400 Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.