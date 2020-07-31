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  • За добу в Індії понад 50 тисяч осіб захворіли на коронавірус
31 липня 2020, пʼятниця, 11:28 12
Світ 2020-07-31T13:30:03+03:00
Українські Новини
За добу в Індії понад 50 тисяч осіб захворіли на коронавірус

За добу в Індії понад 50 тисяч осіб захворіли на коронавірус

Елизавета Кесельман
Індія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Коронавірус в Індії
Керала, Індія. Фото: airbnb
Керала, Індія. Фото: airbnb

Індія, яка почала тестувати вакцину від коронавірусу на людях, фіксує нові антирекорди з захворювання COVID-19. 54,9 тисяч випадків зараження  зареєстровано за добу. Про це повідомляється на сайті індійського міністерства охорони здоров'я і благополуччя сім'ї.

Як наголошується, Індія ставить антирекорди з захворюваності вже другий день. Минулий добовий приріст хворих становив 52,2 тисячі. Раніше найбільший стрибок числа інфікованих був зафіксований 27 липня — 49,9 тисяч.

За добу померло 783 людини. Загальна кількість летальних випадків у країні досягла 38,8 тисяч.

У лідерах за кількістю заражених — штати Махараштра (411,7 тисяч хворих) і Тамілнад (239,9 тисяч хворих), а також національний столичний округ Делі (134,4 тисячі хворих).

Загальне число заражених з початку пандемії в Індії становить 1 млн 643 тисячі людей.

Як повідомляли Українські Новини, Індія передала Україні ліки від коронавірусу, яких вистачить на 5 тисяч хворих.

Крім того, в Делі з 25 розкішних готелів зроблять шпиталі для хворих на коронавірус.

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