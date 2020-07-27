Індія почала випробування вакцини від коронавірусу на людях

Індія, яка заявляла про те, що може стати вирішальною у виробництві вакцини від коронавірусу, і планує випустити понад 20 млн доз до осені, розпочала клінічні випробування вакцини "Коваксин" проти COVID-19 на людях у Всеіндійському інституті медичних наук в Делі. Про це повідомляє Times of India.

Зазначається, що першу дозу ввели 30-річному жителю столиці. Добровольця протягом двох годин тримали під наглядом у лікарні. Моментальні побічні ефекти у чоловіка не спостерігалися, але його будуть контролювати протягом тижня.

В препараті використовується інактивована версія білка шипа SARS-CoV-2, що повинно викликати реакцію імунної системи у вигляді вироблення антитіл.

Спочатку добровольцям будуть вводити малі дози препарату. Якщо виявиться, що доза безпечна, то наступній групі дозування збільшать.

Як повідомляли Українські Новини, Великобританія заявила про перші результати тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на людях, вказавши на відсутність суттєвих побічних ефектів.

Крім того, у ВООЗ заявили про те, що введення або посилення карантину в країнах не допоможе при боротьбі з коронавірусною інфекцією Covid-19.