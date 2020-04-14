В Україні зменшився обсяг готівки у грошовому обороті, - НБУ

В готівковому обороті України знаходиться 2,8 млрд штук банкнот і 13,4 млрд штук монет за станом на 1 квітня, в той час як НБУ ще в березні вырзил готовність знезаражувати гривневі банкноти в сховище.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

Наголошується, що ситуація, яка склалася у зв'язку з поширенням короновірусу, і обмеження, введені для боротьби з ним в березні, вплинули на стан грошового обігу в першому кварталі 2020 року.

"За перші три місяці 2020 готівкові гроші в обігу скоротилися на 0,8 млрд гривень (на 0,2%) порівняно із зменшенням на 6,2% (або на 24,7 млрд гривень) за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що на одного українця припадає 67 банкнот, а розмінних і обігових монет, які є засобом платежу, - 184, при цьому на початку року припадало 70 банкнот і 182 монети відповідно.

НБУ підкреслює, що банки мають достатньо готівки, щоб задовольнити потреби клієнтів як безпосередньо в касах відділень, так і у банкоматах.

Банки постійно здійснюють поповнення банкоматів і відділень готівкою, щоб клієнти завжди при необхідності могли зняти необхідні їм кошти.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Національний банк утилізував 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривень.

Раніше повідомлялося про те, що з 25 лютого 2020 року НБУ ввів в обіг нову купюру 200 гривень.