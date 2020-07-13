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13 липня 2020, понеділок, 11:06 13
Економіка 2020-07-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Грошова база продовжує зростати швидкими темпами

Грошова база продовжує зростати швидкими темпами

Анна Рудык
НБУ, грошова база, готівка, обсяг готівки в обігу
Гроші
Гроші

У той час, як збільшилася на 1,5% в травні, в червні грошова база охоплює готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,5% до 532,652 млрд гривень.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

З початку року грошова база збільшилася на 11,6% з 477,491 млрд гривень.

Грошова маса в червні зросла на 2,2% - до 1 612,422 млрд гривень, а з початку року - на 12,1% з 1 438,311 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в червні збільшився на 3,1% до 448,442 млрд гривень, а з початку року обсяг готівки збільшився на 16,7% з 384,366 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України у січні-травні на 5,9%.

Також в кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.

А після відставки Смолія фінансисти прогнозують, що до осені очікується девальвація нацвалюти.

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