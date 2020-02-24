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24 лютого 2020, понеділок, 13:57 6
Фінанси 2020-02-24T14:08:56+02:00
Українські Новини
"Нова Леся". В Україні вводять в обіг оновлену купюру 200 гривень

"Нова Леся". В Україні вводять в обіг оновлену купюру 200 гривень

Кира Молчанова
Леся Українка, НБУ, Нові банкноти
Так буде виглядати нова банкнота у 200 гривень/ Фото: прес-служба НБУ
Так буде виглядати нова банкнота у 200 гривень/ Фото: прес-служба НБУ

Національний банк України, який анонсував появу банкнот 50 і 200 гривень з новим дизайном, з 25 лютого цього року вводить в обіг нову купюру в 200 гривень.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Оновлена банкнота буде виконана в тому ж стилі, що і введені в обіг банкноти номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень.

Так буде виглядати нова банкнота у 200 гривень/ Фото: прес-служба НБУТак буде виглядати нова банкнота у 200 гривень/ Фото: прес-служба НБУ

Так буде виглядати нова банкнота у 200 гривень/ Фото: прес-служба НБУЗворотний бік банкноти в 200 гривень/ Фото: прес-служба НБУ

На новій купюрі як і раніше буде зображена Леся Українка, а на зворотному боці — будівля В'їзної вежі Луцького замку. На відміну від банкноти 2007 року, портрет письменниці зображений не з правого боку, а в центрі.

Розмір і колірна грама нових грошей залишаються колишніми.

У прес-службі пояснили, що банкноти зразка 2007 і 2019 будуть перебувати в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові. Новими банкнотами НБУ буде заміняти зношені та пошкоджені банкноти зразка 2007 року. Поступово нових 200-гривневих купюр стане більше через заміни колишніх пошкоджених.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня Національний банк України випустив банкноту номіналом в тисячу гривень.

Президент іг Універ " Тарас Козак заявив, що кроки Нацбанку щодо введення більш великої банкноти і виведення дрібного номіналу, ніяк не пов'язані з інфляційними або девальваційними очікуваннями.

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