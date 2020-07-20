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20 липня 2020, понеділок, 20:00 5
Події 2020-07-20T20:45:10+03:00
Українські Новини
У столичному кафе пролунав вибух

У столичному кафе пролунав вибух

Надежда Комендантова
вибух, вибух в Києві, вибух у кафе
Вибух у кафе.
Вибух у кафе.

В Києві прогримів вибух у кафе в Деснянському районі Києва, поліція з'ясовує обставини події після того, як нещодавно пролунав вибух на Шулявці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, передають Українські Новини.

О 15:40 по спецлінії "102" надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух.

Поліція на місці подіїПоліція на місці події

За адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

Правоохоронці працюють на місці вибухуПравоохоронці працюють на місці вибуху

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зібрані дані зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Вибух у кафе в Деснянському районіВибух у кафе в Деснянському районі

Як повідомляли Українські Новини, 6 березня вибух стався у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна".

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