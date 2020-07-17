У дворі будинку скандального ексдепутата Розенблата вибухнула граната

В Житомирській області в дворі приватного будинку ексдепутата Верховної Ради Борислава Розенблата стався вибух гранати в ніч на п'ятницю, 17 липня. Подія пройшла без жертв, а сам Розенблат пов'язує інцидент зі своєю політичною діяльністю.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції, передають Українські Новини.

"Вранці 17 липня на службу "102" надійшло повідомлення про виявлення у дворі садиби підозрілих уламків. На місці події працює поліція. За наявною інформацією, у дворі будинку стався вибух гранати", - сказано в ньому.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції виявили уламки предмета, схожого на гранату.

За вказаною адресою прибули фахівці вибухотехнічної служби.

В результаті першочергових дій встановлено, що близько 3 години ночі через паркан домоволодіння невідомий кинув гранату, яка вибухнула у дворі.

Ніхто з людей не постраждав.

Поліціянти вилучили записи камер відеоспостереження і проводять інші заходи для встановлення всіх обставин.

Попередня кваліфікація події - ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Розенблат на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook підтвердив, що вибух стався у дворі його будинку.

"На жаль, це правда, вночі, у двір мого будинку кинули гранату, був вибух. На щастя ніхто не постраждав. У цьому я бачу чергову спробу залякати мою родину через нашу політичну діяльність. Однак використовувати такі методи боротьби з політичними опонентами в 21 столітті неприпустимо", - написав він.

Він зазначив, що написав заяву в поліцію і чекає на встановлення осіб злочинців і притягнення їх до відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році НАЗК викликала депутата Верховної Ради Борислава Розенблат (позафракційного) для дачі пояснень щодо конфлікту інтересів у зв'язку з порушенням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

В березні 2020 Бориславу Розенблату Печерський суд відмовив у задоволенні позову про стягнення з Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора і Державної казначейської служби 100 млн гривень в якості відшкодування моральної шкоди.