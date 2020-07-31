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31 липня 2020, пʼятниця, 08:30 8
Силові структури 2020-07-31T09:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі від хвороби помер боєць ЗСУ

На Донбасі від хвороби помер боєць ЗСУ

Анна Рудык
ЗСУ, Бойовики, зона оос, режим припинення вогню на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбасі, де запроваджено режим припинення вогню, вчора, 30 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ двічі порушували режим припинення вогню. В результаті хвороби загинув один український військовий.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що для провокації українських захисників у Горіхове противник застосував вогнепальну зброю, а неподалік Новотошківського, крім стрілецької зброї, вчинив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільні, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

"Втрат, внаслідок обстрілу ворожих, немає. Одночасно із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрьостов. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця. З початку поточної доби обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики продовжують влаштовувати поодинокі провокації.

Також перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріл.

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