На Донбасі від хвороби помер боєць ЗСУ

На Донбасі, де запроваджено режим припинення вогню, вчора, 30 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ двічі порушували режим припинення вогню. В результаті хвороби загинув один український військовий.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що для провокації українських захисників у Горіхове противник застосував вогнепальну зброю, а неподалік Новотошківського, крім стрілецької зброї, вчинив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільні, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

"Втрат, внаслідок обстрілу ворожих, немає. Одночасно із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрьостов. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця. З початку поточної доби обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики продовжують влаштовувати поодинокі провокації.

Також перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріл.