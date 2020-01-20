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20 січня 2020, понеділок, 11:35 19
Президент 2020-01-20T14:15:03+02:00
Українські Новини
Ми всі народилися в епоху СРСР, і багато речей, які там відбувалися були хорошими, - Зеленський

Ми всі народилися в епоху СРСР, і багато речей, які там відбувалися були хорошими, - Зеленський

Павло Твердохліб
Володимир Зеленський, Інтерв'ю, срср, Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Ізраїль дав розгорнуте інтерв'ю місцевому англомовному виданню The Times of Israel. У відповідях на запитання журналістів глава держави торкнувся і історії своєї сім'ї, розповів про життя за часів Радянського Союзу. Зокрема, він назвав той період своєї історії, що у нього була звичайна радянська єврейська сім'я.

Крім того, Зеленський зазначив, що за період СРСР відбувалося і багато хорошого, було багато людей зі світовим ім'ям, які робили багато чудових речей, але також було багато трагедій як, наприклад, Голодомор.

«Ми всі народилися в добу СРСР, і сталося багато хорошого. Було багато людей зі світовим ім'ям, які робили багато чудових речей. Так що було багато хорошого. Але також, звичайно, було багато трагедій, як, наприклад, ця трагедія.» (Голодомор, - ред.,) - зазначив Президент України.

Як повідомлялося, 22-23 січня Президент Зеленський відвідає Єрусалим для участі в заходах, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим.

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