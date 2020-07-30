Козак поскаржився раднику Меркель на безглуздість і заявив про вихід Росії з переговорів щодо Донбасу

У ЗМІ потрапив лист заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який опікується українським напрямком, раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель, в якому пропонує відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників. Копії листа були надіслані представникам Франції та України (зокрема, главі Офісу президента Андрію Єрмаку), після того, як у Кремлі заявили, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє видання "Країна" на своє джерело в Офісі президента України.

На думку Козака, переговори на рівні радників безглузді і неефективні.

Так, в Кремлі заявили, що нещодавня угода про припинення вогню приймалася за російським пропозиціям, а Франція і Німеччина участі не брали.

Також Козак незадоволений проєктом документа, який зараз опрацьовується в рамках "Нормандії", але подробиць його не наводить. Представник РФ вважає, що цей документ беззмістовний і посприяти врегулюванню конфлікту на Донбасі не зможе.

"Це приводить до думки припинити безплідні переговори радників", - пише Козак.

Він пропонує продовжити переговори, але вже без Росії.

"З усією відповідальність запевняю, що я не маю намір далі брати участь у цьому нескінченному "спектаклі" з відвертою імітацією бурхливої діяльності щодо врегулювання", - написав помічник президента РФ.

На думку Козака помічники лідерів "Нормандії" повинні займатися тільки технічним супроводом зустрічей, а питання узгоджувати повинні міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції.

Лист Дмитра Козака. Фото: "Країна"

Лист Дмитра Козака. Фото: "Країна"

Лист Дмитра Козака. Фото: "Країна"

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський обговорив з Президентом Росії Володимиром Путіним домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Пізніше командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі вже після настання перемир'я.