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31 липня 2020, пʼятниця, 06:30 6
Економіка 2020-07-31T07:15:02+03:00
Українські Новини
Глава "Укроборонпрому" роздумує про можливість залишити посаду

Глава "Укроборонпрому" роздумує про можливість залишити посаду

Кира Молчанова
Айварас Абромавичус, Укроборонпром, Звільнення з посади
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

Айварас Абромавичус розглядає можливість відходу з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Про це Абромавичус повідомив під час круглого столу в Київській школі економіки, передають Українські Новини.

"Я відчуваю політичну підтримку... тобто команда буде рухатися. Що стосується особисто мене, то я прийшов на цю посаду лише на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий аудит, forensic-аудит, зробити стратегічні документи і створити нову команду. Зараз я на цій посаді вже 11 місяців. Це втричі або вчетверо більше, ніж я планував і як було умовлено особисто з президентом. Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", - повідомив Абромавічус.

Також він повідомив про результати своєї роботи на посаді гендиректора "Укроборонпрому".

"За 11 місяців ми прийняли майже 70 професійних людей в концерн 260 людей (всього штату співробітників), то є всі заступники генерального директора зовсім нові люди. (Також ми) поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств", - зазначив Абромавічус.

Як повідомляли Українські Новини, 30 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Раніше Айварас Абромавічус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно змінити через його неефективність.

В липні "Укроборонпром" призначив головою спостережної ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.

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